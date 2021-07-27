Курганская областная дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий запретить тратить пособие на ребенка на покупку алкоголя и сигарет. Текст документа размещен в электронной базе данных. Изменения предлагается внести в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

«Пособие на ребенка не может расходоваться на приобретение алкогольной и никотинсодержащей продукции, табачных изделий и иных товаров, работ и услуг, не предназначенных для ребенка, перечень которых устанавливается правительством РФ», — говорится в законопроекте.

В качестве одного из механизмов контроля за расходованием этих денег курганские депутаты предлагают перечисление пособия на «социальный электронный счет», трансакции с которого смогут отслеживаться. «Полагаем, что внесение соответствующих изменений, несмотря на несущественный размер пособия на ребенка, установленный в отдельных субъектах РФ, но с учетом количества получателей данного пособия, будет способствовать защите прав и законных интересов несовершеннолетних», — указывают авторы в пояснительной записке.