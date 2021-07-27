Московская биржа 2 августа 2021 года планирует допустить к торгам 31 иностранную акцию , среди которых акции Alcoa Corporation, Fox Corporation, The Hershey Company и другие. Эти изменения торговая площадка анонсировала во вторник, 27 июля, уточнив, что в результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 204.

«В дальнейшем Московская биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов», — подчеркивается в сообщении.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях. Дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала: по американским бумагам — в долларах США.



Частные инвесторы могут подать форму идентификации физического лица W-8 для снижения налогов, удерживаемых при выплате дивидендов по американским ценным бумагам.

Мосбиржа планирует запустить торги иностранными акциями в валюте с сентября В сентябре Московская биржа планирует запустить торги зарубежными акциями в иностранной валюте, сообщил в интервью РБК глава Мосбиржи Юрий Денисов.

Ася ШАЛИМОВА