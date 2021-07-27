Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (партия ЛДПР) предложил рассмотреть введение ежегодного кэшбэка за отдых внутри страны для пенсионеров. Соответствующее письмо направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Свищев отметил эффективность введенного ранее кэшбэка на путешествия по России. «Предлагаю пойти дальше и дополнительно поддержать российских пенсионеров, желающих отдохнуть внутри нашей страны. Да, в РФ уже действует денежная компенсация за санаторно-курортное лечение для отдельной категории пожилых людей. Я предлагаю принять отдельную программу о ежегодной компенсации для всех пенсионеров за билеты и отдых или лечение на российских курортах», — сообщил он.

«Направил председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть это предложение», — добавил депутат.