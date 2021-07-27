Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (партия ЛДПР) предложил рассмотреть введение ежегодного кэшбэка за отдых внутри страны для пенсионеров. Соответствующее письмо направлено на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Свищев отметил эффективность введенного ранее кэшбэка на путешествия по России. «Предлагаю пойти дальше и дополнительно поддержать российских пенсионеров, желающих отдохнуть внутри нашей страны. Да, в РФ уже действует денежная компенсация за санаторно-курортное лечение для отдельной категории пожилых людей. Я предлагаю принять отдельную программу о ежегодной компенсации для всех пенсионеров за билеты и отдых или лечение на российских курортах», — сообщил он.
«Направил председателю правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой рассмотреть это предложение», — добавил депутат.
Общественная палата РФ предлагает ввести льготное кредитование и предоставление грантов из федерального бюджета для летних лагерей. Соответствующие рекомендации по поддержке сферы детского летнего отдыха на фоне продолжающейся пандемии, текст которых имеется в распоряжении РИА Новости, направлены в Госдуму, правительство, министерства финансов, просвещения, здравоохранения и природных ресурсов, а также в Роспотребнадзор, Ростуризм и РЖД.