«МегаФон» запустил голосового ассистента Еву, который позволит абонентам не пропускать важные звонки, при этом избавит от голосового спама. Как сообщили в компании, Ева может принять входящий вызов, самостоятельно определить источник и цель звонка, поддержать разговор и отправить расшифровку пропущенного вызова абоненту в мессенджер.



«В среднем абоненты пропускают около 20% всех входящих вызовов — когда телефон выключен или неудобно ответить на звонок. Ева — эффективный виртуальный ассистент, который поможет не пропустить важную информацию. Все управление помощником, добавил представитель компании, осуществляется через специальный чат в Telegram — для установки не нужно скачивать сторонние приложения», — комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.



Ева умеет поддерживать полноценную беседу, для этого специалисты компании разработали несколько десятков сценариев диалога, с помощью которых голосовой ассистент может одинаково эффективно обработать звонок от банка или от близкого человека. Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке Ева самостоятельно уточнит у специалистов все условия, после этого переведет разговор в текстовый формат и отправит абоненту аудио и печатную версию записи в Telegram.

В будущем, добавил представитель компании, Ева сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента.

В рамках пилотного проекта бесплатно протестировать голосового ассистента могут несколько тысяч абонентов столичного филиала «МегаФона», планируется, что осенью решение будет запущено во всех регионах.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

