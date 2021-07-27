Быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая незначительно превысила целевые ориентиры, заявил президент Владимир Путин, указав на необходимость выверенных и сбалансированных шагов финансовых властей.

«В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом <...>, также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры», — отметил Путин на совещании по экономическим вопросам.

​ЦБ: российская экономика будет расти на 2—​3% ежегодно в 2022—​2023 годах По прогнозу Банка России, в 2022—2023 годах российская экономика будет расти на 2—3% ежегодно. Об этом говорится в комментарии по ключевой ставке, которая решением совета директоров регулятора была повышена в пятницу до 6,5%.

«Понятно, что здесь играют роль разные факторы — и внутренние, и внешние», — отметил глава государства и подчеркнул, что «правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования». По его словам, «важно, чтобы все предпринимаемые шаги были скоординированы, выверены и сбалансированы».

Путин предложил обсудить стоящие первоочередные задачи в данной сфере, а также поручил министру финансов Антону Силуанову представить доклад о встрече с коллегами по G20. «Он [Силуанов] мне уже об этом докладывал, но все-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чем там говорилось применительно к ситуации в нашей стране», — сказал президент.