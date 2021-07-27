Минсельхоз отмечает снижение стоимости «борщевого набора» в России как в опте, так и в рознице. Об этом говорится в сообщении министерства со ссылкой на его главу Дмитрия Патрушева.

«Как отметил глава ведомства, сейчас в целом цены на овощи «борщевого набора» как у сельхозпроизводителей, так и в рознице имеют тенденцию к снижению. В том числе с появлением нового урожая за неделю подешевели картофель, морковь и лук», — отмечается в сообщении.

В Минсельхозе напомнили, что на прошлой неделе ситуация на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на «борщевой набор», которые, в частности, включают системную работу на региональном уровне.

Патрушев также напомнил, что в начале текущего года правительство рекомендовало субъектам активно развивать нестационарную торговлю и обеспечить максимальную доступность ярмарок, рынков и других точек сбыта для сельхозтоваропроизводителей и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства. Кроме того, на прошлой неделе соответствующее обращение было направлено министерством в регионы.

«В сезон сбора урожая овощей данное направление должно в буквальном смысле выйти на передовую. Уделите этому самое пристальное внимание. Выстраивать работу следует не по формальному признаку, когда ярмарки в принципе есть, но находятся они на периферии и мало кому удобны. Продумайте точки в «проходных» местах», — сказал министр, отметив, что это требует совместной проработки с другими региональными ведомствами.