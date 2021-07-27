Рост ВВП России в 2021 году составит 4,4%. Такой прогноз содержится в обнародованном во вторник обновленном докладе Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики. Таким образом, фонд улучшил оценки за нынешний год на 0,6 п. п. по сравнению со своим апрельским документом.

Организация пересмотрела прогноз в сторону ухудшения на 2022 год: 3,1% против 3,8% в апреле. Эксперты фонда также изменили оценку экономического спада в России в 2020 году с 3,1% до 3%.

«Многие формирующиеся рынки и развивающиеся экономики стремятся восстановить бюджетные буферы. Некоторые, включая Бразилию, Венгрию, Мексику, Россию и Турцию, также начали нормализацию денежно-кредитной политики, чтобы избежать давления роста цен», — считают авторы доклада.

В Банке России оценили будущий вклад нового соглашения ОПЕК+ в рост ВВП Расширение добычи нефти по новым соглашениям ОПЕК+ добавит к росту ВВП России порядка 0,1 процентного пункта в этом году и 0,2—0,3 п. п. — в 2022-м. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора, на котором было принято решение о повышении ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых с 26 июля.

Рост глобального ВВП в 2022 году должен составить 4,9%. Эксперты фонда повысили ожидания на 0,5 п. п. по сравнению с апрельским документом. Прогноз на нынешний год остался без изменений — рост на уровне 6%.

«Глобальный прогноз на 2021 год остается без изменений по сравнению с докладом в апреле, но с поправками. Перспективы для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в этом году снижены, особенно для Азии, — отмечают авторы. — В то же время прогноз для развитых экономик улучшился. Повышение прогноза на 0,5 п. п. в 2022 году во многом обусловлено <...> развитыми экономиками, в частности США, отражая ожидаемый законопроект о дополнительной бюджетной поддержке во второй половине 2021 года».