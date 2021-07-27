Минфин России 28 июля проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

На втором аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26240RMFS с датой погашения 30 июля 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО