Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ), одним из учредителей которой является «Сбер», совместно с партнерами разработала бесплатный онлайн-курс подготовки волонтеров для повышения финансовой грамотности людей с инвалидностью.



«Пройдя его, слушатели смогут донести для людей с инвалидностью важные экономические понятия: как ставить финансовые цели, какие банковские карты существуют и как ими пользоваться, что такое кредит и виды платежей по нему, как работают вклады, какие бывают налоги, как функционирует страховой рынок России, как рассчитать пенсию и не попасться на удочку мошенников», — говорится в релизе кредитной организации.

Курс состоит из десяти модулей и длится 32 часа. Обучение будет проходить в формате слушания. Успешно защитившие проект получат свидетельство. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ассоциации.

Инвалидность сегодня имеют 11,5 млн россиян (это каждый 13-й житель страны), уточняют в банке. «Задача СберБанка — дать людям с инвалидностью доступ к этой информации и предоставить ее в той форме, которая будет удобна клиенту с учетом его особенностей. Мы уверены, что курс, разработанный АРФГ с нашим участием, поможет повысить финансовую грамотность людей с инвалидностью и станет одним из шагов к достижению в нашей стране полностью инклюзивного общества», — прокомментировала исполнительный директор дивизиона «Особенные решения» СберБанка Мария Левицкая.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

