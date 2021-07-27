Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) повысил процентные ставки по всей линейке рублевых депозитов для юридических лиц, сообщает пресс-служба финучреждения.

По вкладам, открываемым в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), ставки повышаются на 0,65—0,85 процентного пункта в зависимости от минимального первоначального взноса и срока размещения денежных средств. Таким образом, максимальная ставка в рублях для депозитов, оформленных онлайн, теперь составляет 5,5% годовых.

По срочным депозитам и вкладам, заключенным в рамках депозитного соглашения, ставка может составить до 4,35% на срок от восьми до 30 дней, а для сроков свыше 365 дней — до 5,56%. «В целом размер депозитной ставки зависит от условий депозитного договора: суммы, срока размещения средств и периодичности выплаты процентов», — уточняют в банке.

Все изменения процентных ставок распространяются на вновь открываемые вклады, а также при автоматическом продлении действующих вкладов, срок пролонгации которых наступил 19 июля текущего года.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

