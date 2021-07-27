Для развития рынка цивилизованной аренды следует использовать мировой опыт и запускать новые механизмы господдержки этого сегмента, в том числе особое внимание обратить на семьи с невысоким уровнем дохода, которые не могут приобрести жилье в собственность даже при доступной ипотеке. Такое мнение высказал генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, комментируя результаты подготовленного аналитиками госкомпании исследования «Государственная поддержка арендного жилья в США», передает пресс-служба «ДОМ.РФ».

«В России потенциал аренды остается в значительной степени нераскрытым: лишь около 10% российских семей снимают жилье. При этом мировой опыт показывает, что аренда может рассматриваться как один из основных инструментов улучшения жилищных условий для разных категорий граждан. К тому же примерно 35% семей в России не могут взять ипотеку даже при нулевой ставке», — сказал Мутко.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Он напомнил, что «ДОМ.РФ» развивает этот сегмент сразу по нескольким направлениям: это собственные арендные дома, корпоративная аренда в партнерстве с бизнесом, доступная — с регионами, студенческая — с вузами. «Важной задачей также является вывод этого рынка из серой зоны в понятную для граждан и инвесторов плоскость», — подчеркнул глава «ДОМ.РФ».

Согласно исследованию, 33% американцев арендуют жилье. При этом в США различными мерами господдержки пользуется каждый девятый арендатор, а общий бюджет этих мер достигает 0,3% ВВП. В частности, широко используются именные ваучеры для семей с низким доходом, которые дают их обладателям право на вычет из ежемесячной арендной ставки. «Важное преимущество системы в том, что, имея на руках ваучер, семья может выбрать практически любое жилье без привязки к конкретным локациям. Это также препятствует возникновению депрессивных районов», — подчеркивают в «ДОМ.РФ».

В России тоже целесообразна разработка механизма доступной аренды на федеральном уровне — с учетом международного опыта и конъюнктуры рынка, считают в госкомпании. «ДОМ.РФ» готов участвовать в такой работе. У нас есть позитивный опыт пилотного проекта доступной аренды в Воронеже, который можно масштабировать. В нашем воронежском доме учителя, медики, спортсмены арендуют комфортные квартиры с самыми различными сервисами по минимальным ставкам», — отметил Мутко.



В сообщении компании говорится, что для привлечения широкого круга профессиональных инвесторов «ДОМ.РФ» разрабатывает новые инструменты создания арендных домов, в том числе через механизм государственно-частного партнерства.

Ася ШАЛИМОВА