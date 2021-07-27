Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил бесплатно устанавливать кондиционеры в домах. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщило РИА Новости.

«В этих условиях наше государство должно продумать и реализовать программу бесплатной установки кондиционеров в домах россиян. Речь идет, конечно, о тех регионах, где жара более вероятна», — заявил Сурайкин. По его мнению, в этом году в летние и даже весенние месяцы страна превратилась практически в тропики, а население к этому просто не готово. Именно поэтому государство и должно разработать соответствующие программы для защиты людей.

«Установка кондиционера в каждой квартире в подпадающих под опасность супержары регионах — это важная мера социальной поддержки, и государству вполне по силам реализовать ее в течение трех лет. Это должно касаться в первую очередь семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, семей с низкими доходами. Богачи-то себе кондеи давно поставили», — подчеркнул Сурайкин.