Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 10 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,7525 рубля. С начала торговой сессии было проведено 35,5 тыс. сделок на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,58—73,945 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,26 рубля, увеличившись на 30 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,4 тыс. сделок на 358 млн евро по курсам от 86,8675 до 87,32 рубля за евро.

Как отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов, стабильность российского рубля к мировым валютам обеспечивается котировками нефти, которые зафиксировались на уровне около 73 долларов за баррель, периодом выплаты налогов компаниями-экспортерами, а также общей стабилизацией рынков.

«Несмотря на негативную динамику третьей волны пандемии, инвесторы больше обращают внимание на экономические показатели по итогам второго квартала и отчетность крупнейших эмитентов. Динамика в основном позитивная, на фоне низкой базы прошлого года сектора показывают либо серьезный рост, либо отчитываются о сокращении убытков. В краткосрочной перспективе российский рубль будет находиться на прежних уровнях: в диапазоне 73,5—74,5 рубля в паре с долларом и на уровне 87—88 в паре с европейской валютой», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

