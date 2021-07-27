В рамках национальной программы «Цифровая экономика» Минцифры России и консорциум по развитию цифровой грамотности запускают образовательный ресурс готовкцифре.рф . Новый портал является агрегатором сервисов по тестированию уровня цифровой грамотности, обучению безопасной и эффективной работе с цифровыми технологиями, сообщает пресс-служба ведомства.

Сервис предоставляет пользователям структурированную информацию в различных форматах: лекции, инструменты самооценки компетенций, просветительские и информационные материалы. Актуальность материалов подтверждена компаниями-участниками консорциума и представителями экспертных групп федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».



«Сервис готовкцифре.рф позволит жителям страны оценить уровень своей цифровой грамотности, узнать о возможностях онлайн-среды и сформировать необходимые в повседневной жизни IТ-навыки. Независимо от уровня компетенций всем посетителям будет полезно изучить материалы о цифровом этикете и цифровой гигиене, которые играют важную роль в современных коммуникациях», — прокомментировала директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

На ресурсе уже собраны более 200 материалов по таким темам, как управление информацией и данными, коммуникации в «цифре», безопасность и защита данных, создание цифрового контента, решение проблем в цифровой среде, саморазвитие в условиях неопределенности, креативное и критическое мышление.

Екатерина САВЕЛЬЕВА