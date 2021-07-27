Торговые сети, магазины и производители в регионах должны заключить соглашения о снижении торговых наценок на социально значимые продукты, увеличение цен на ряд основных продуктов питания в России сейчас — одна из самых актуальных проблем, считает вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

Гордеев во вторник провел заседание федеральной рабочей группы «Единой России» по стабилизации цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. В совещании приняли участие представители Минпромторга РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзора.

Во вступительном слове Гордеев отметил, что увеличение цен на ряд основных продуктов питания — одна из самых частых тем, которую люди поднимают при обсуждении народной программы «Единой России» в регионах.

«Партия взяла этот животрепещущий вопрос под свой контроль и предложила ряд мер. Например, предложено на период уборки урожая, который уже наступил, организовать поставки от производителей на рынки и ярмарки для прямой продажи населению, исключив из этой цепочки звено посредников», — сказал Гордеев.

Также, по его словам, предложено заключить соглашения между торговыми сетями, предприятиями розничной торговли и производителями, фермерами о снижении торговых наценок на социально значимые продукты. «Это уже сделано на федеральном уровне, теперь это необходимо распространить на региональный уровень. Мы видим, что в ряде случаев торговые наценки доходят до 200% от стоимости товара производителя, что недопустимо», — указал вице-спикер Госдумы.

Он также напомнил, что президент РФ Владимир Путин на совещании правительства поддержал инициативы «Единой России» по снижению цен и поручил губернаторам организовать в регионах ярмарки, где местные фермеры смогут свободно торговать фруктами и овощами собственного производства.

«В настоящий момент практически во всех субъектах РФ созданы рабочие группы для контроля цен на продукты. Они будут заниматься организацией и выполнением поставленных задач, контролировать цены на основные продукты питания. К этой работе подключился Общероссийский народный фронт, проводятся рейды на местах», — сообщил Гордеев. По его данным, на сегодняшний день в регионах дополнительно открыто 120 ярмарок продуктов питания.

«Отдельно я хотел бы обратиться к контрольно-надзорным органам, которых у нас десятки, с просьбой снизить пресс с аграрного бизнеса и мест продажи продуктов и, наоборот, оказать фермерам помощь в реализации продукции», — заключил вице-спикер Госдумы.