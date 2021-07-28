Минфин вышел с инициативой о продаже конфискованного дорогого жилья, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект «О внесении изменения в статью 1151 части 3 Гражданского кодекса». Речь в нем идет о реализации помещений, относящихся к категории роскошных, конфискованных и обращенных в собственность РФ по решению суда, а также признанных выморочным имуществом.

«Проект федерального закона устанавливает, что продаже подлежат жилые помещения, относящиеся к категории роскошного жилья, конфискованные и обращенные на основании судебного решения в собственность РФ, а также поступившие в собственность РФ, субъектов и муниципальных образований в порядке наследования, в результате совершения сделок либо признания их бесхозяйным или выморочным имуществом», — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, в сопроводительных документах ведомство поясняет, что законопроект разработан для приведения в соответствие положений п. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, устанавливающих, что выморочные жилые помещения включаются в жилищный фонд социального использования и подлежат предоставлению гражданам по договору социального найма, с разрабатываемыми нормами о возмездном отчуждении жилых помещений, признанных роскошным жильем.

Кроме того, в министерстве сообщили о разработке еще двух законопроектов, которые подразумевают введение новых норм. Так, проекты законов «О внесении изменений в закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» и в закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и «О внесении изменения в статью 1151 части 3 Гражданского кодекса РФ» разработаны во исполнение поручения президента о совершенствовании механизма распоряжения (реализации) конфискованным и иным подлежащим обращению в собственность государства недвижимым имуществом, являющимся жилым фондом, уточнили в ведомстве.

«Принятие законопроектов создаст предпосылки для увеличения доходов как федерального бюджета, так и бюджета Пенсионного фонда РФ за счет сумм, вырученных от реализации роскошных жилых помещений, а также увеличение доходов соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ», — пояснили в пресс-службе Минфина, уточнив, что предполагаемый срок внесения законопроектов в Госдуму — IV квартал 2021 года.

В Госдуме к проекту отнеслись неоднозначно. По словам зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, если речь идет о том, чтобы конфискованное имущество продавалось, а деньги в соответствии с действующим законодательством уходили в Пенсионный фонд для обеспечения роста пенсий, то это правильно. Он отметил, что при этом важно, чтобы жилье не продавалось по заниженной стоимости. Депутат согласен с тем, что государству держать на своем балансе такую недвижимость очень накладно. Однако первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов, напротив, считает, что инициативу поддерживать нельзя, так как в законодательстве до сих пор не прописаны критерии роскошного жилья, хотя в 2021 году Конституционный суд России обязал внести эти нормы.