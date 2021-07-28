Рубль немного укрепляет позиции к доллару и евро через час после начала валютных торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:58 мск курс доллара расчетами «завтра» составил около 73,7 рубля, что на 4 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 7:56 стоил 87,1 рубля (минус 6 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,62—73,77 рубля за доллар и 87,03—87,13 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Ася ШАЛИМОВА