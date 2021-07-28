Арабские Эмираты, Турция, Грузия, Германия, Болгария, Хорватия, Куба и Чехия вошли в топ стран, в которые россияне чаще всего перебирались для удаленной работы в 2021 году, пишут «Известия» , ссылаясь на сервисы по поиску авиабилетов. Самой популярной страной у удаленных работников в 2021 году стали ОАЭ, отметили в «Купибилете». По сравнению с 2019-м количество проданных в эту страну авиабилетов выросло на 28%, а по сравнению с 2020 годом — в девять раз.

Как отметили в компании, более 20 государств начали создавать условия для россиян, которые могут выполнять свою работу удаленно. Средний чек на авиабилеты в Эмираты увеличился вдвое по отношению к прошлому году — с 14 тыс. до почти 30 тыс. рублей.

В сервисе по поиску авиабилетов Aviasales абсолютным лидером среди направлений стала Турция. Например, номер в отеле с завтраками россиянину обходился в 12—18 тыс. рублей в неделю, 20 Гб Интернета для работы — в 2 тыс. рублей, обеды и ужины в столовой — в 250 рублей в день. Также билеты в один конец продают чаще, чем туда-обратно, в Грузию, Болгарию и Кубу, сообщили в Aviasales. Популярность Грузии отметили и в сервисе «Купибилет». В среднем улететь туда можно за 21 тыс. рублей — это на треть дороже, чем в 2020 году.

Эксперты рассказали о киберрисках для компаний от сотрудников на «удаленке» Сотрудник компании, работающий удаленно, представляет опасность для корпоративных IT-ресурсов и IT-активов компании, потому что находится за пределами периметра корпоративной сети и может оказаться вне контроля со стороны корпоративных средств и политик безопасности, сам его компьютер может быть заражен.

Хорватия — еще одна популярная страна у российских фрилансеров, сообщили в «Купибилете». Спрос на поездки туда вырос вдвое по сравнению с 2019 годом и в восемь раз по сравнению с 2020-м. Средний чек на авиабилеты в Хорватию — 17,3 тыс. рублей. Для поездки на Кубу россиянам нужно пройти пятидневный карантин по прибытии. Также нужно сдать два ПЦР-теста — до и после вылета. Куба подойдет удаленным сотрудникам, которым не нужна интенсивная работа в Интернете: доступ к Wi-Fi продается в отелях по карточкам, цена — 74 рубля в час.

Также востребованы у российских удаленных работников Германия и Чехия. Популярность Германии по сравнению с 2020 годом выросла на 76%, средний чек на авиабилеты — 19,6 тыс. рублей, рассказали в сервисе «Купибилет». Найти авиабилеты в Чехию можно в среднем за 24,6 тыс. рублей.