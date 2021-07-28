📰 Специалисты розничной торговли прогнозируют 10—20-процентный рост цен на одежду и обувь, однако настоящее увеличение цен в рознице, по их словам, российские покупатели заметят лишь к началу 2022 года, пишут «Известия» . По словам экспертов, осенью подорожание одежды будет малозаметным. В пресс-службе Минпромторга отметили, что повышение цен на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс, происходящий в рознице. По оценкам ведомства, в 2021 году он также останется в границах среднего ежегодного коридора. При этом увеличение цен в первый месяц сезона в дальнейшем значительно нивелируется скидками и распродажами, а рост стоимости связан с повышением цен на перевозку из Китая и с увеличением стоимости сырья для производства одежды — как полиэфирного волокна, так и хлопка и вискозы на мировых рынках, — объяснили в Минпромторге.

📰 Доходность десятилетних ОФЗ опустилась до уровня 6,92% годовых и, таким образом, вернулась к значениям марта этого года, пишет «Коммерсант» . Падение ставок спровоцировали ожидания инвесторов по замедлению роста ключевой ставки на фоне стабилизации инфляции. В таких условиях растет привлекательность операций carry-trade, что способствовало росту интереса нерезидентов к рублевым гособлигациям. По данным НРД, на минувшей неделе нерезиденты увеличили вложения в рублевый госдолг на 46,3 млрд рублей, против символического оттока неделей ранее в размере 2,3 млрд рублей. Это максимальный недельный приток в 2021 году, предыдущий рекорд в 31 млрд рублей был установлен во второй декаде февраля. Эксперты отмечают, что хотя обновленный прогноз ЦБ допускает рост ставки выше 7%, рынки начинают отыгрывать ожидания на основании макроэкономических данных. Аналитики уверены, что если снижение ставок продолжится, то можно рассчитывать не только на высокий купонный доход, но и на заметную рыночную переоценку.

📰 Провал китайских индексов с конца прошлой недели хоть и оказал давление на фондовые индексы России, но не сумел значимым образом навредить рублю, рассказал «Российской газете» ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. По его словам, на рынках продолжается тяга к высокодоходным валютам, что благоприятно для рубля, особенно после недавнего повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, отметил он. Несмотря на то что это повышение привлекает капиталы на российский валютный рынок, оно отрицательно сказывается на производительности фондового рынка и экономике, уверен эксперт. Это тревожный сценарий для рубля, что обещает привести к росту волатильности и ослабить рубль по итогам августа. Так, сценарий предполагает рост доллара выше 75 рублей за будущий месяц, а пара евро/рубль в этом случае вырастет до 88. По мнению Купцикевича, если снижение в Китае так и не перерастет во всеобщую ликвидацию акций или рисковых активов, то мы можем стать свидетелями развития роста рубля.



📰 Структуры «Ростеха» планируют создать фонд для инвестиций в проекты онлайн-обучения (EdTech) и цифровизации рекрутинга (HR-Tech), объем которого составит 3—4 млрд рублей, пишет «Коммерсант» . Госкорпорация уже ищет венчурных партнеров в России и за рубежом. В апреле «РТ-Развитие бизнеса» (на 100% принадлежит «Ростеху», занимается управлением активами и прямыми инвестициями) опубликовала на портале госзакупок тендер на разработку концепции, бизнес-модели и дорожной карты «развития инвестиционного направления в сфере цифрового образования, кадровых технологий и управления талантами». «Ростех» потенциально может покупать стартапы как для корпоративного образования своих сотрудников и поиска кадров, так и для заработка, считают эксперты. По их оценке, ежегодно в России появляется 50—80 стартапов в EdTech, но успешными оказываются не более 10%, а в HR-Tech вообще 0,1%.



📰 Российские садоводы предупредили премьер-министра Михаила Мишустина о рисках банкротства предприятий отрасли и срыве программы замещения импорта плодов, пишет «Коммерсант» . Письмо направили руководители союза «Садоводы Кубани», Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края, союза «Садоводы Дагестана» и Ассоциации садоводов России. Как отмечают объединения, в 2021 году из-за роста цен на удобрения, средства защиты растений, тару, горюче-смазочные материалы и т. д. себестоимость производства яблок выросла в среднем на 50%. Одновременно на внутренний рынок поступило большое количество дешевых иностранных яблок, в основном из Ирана и Молдавии, что привело к снижению оптовых цен, поясняет глава Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов. По мнению экспертов, снижение рентабельности грозит закрытием особенно малым и средним хозяйствам, что негативно скажется на внутреннем производстве. Для решения проблемы участники рынка предлагают Мишустину ввести квотирование импорта яблок на период их массового сбора и реализации в РФ — с сентября по апрель.



📰 Российские торговые сети начали получать уведомления от поставщиков о повышении в августе цен на кофе на 10—12%, пишет «Коммерсант» . Основная причина — аномальное падение температуры после почти годовой засухи в Бразилии, где год к году урожай зерен может сократиться на 30%. Цены на кофейные зерна на мировом рынке уже обновили максимум с 2014 года. Сети кофеен также готовятся к росту стоимости сырья при заключении новых контрактов в следующем году на 40—50%. По данным ретейлеров, поставщики предупредили их о повышении цен не только из-за роста стоимости сырья, но и из-за подорожания упаковки и логистики. По словам гендиректора ГК Uvenco (управляет в том числе кофейными автоматами) Арвидаса Алутиса, в течение июля цены на кофейные зерна на мировом рынке выросли почти вдвое. Так, фьючерс на сорт арабика на Нью-Йоркской товарной бирже 24 июля торговался выше 2 долларов за фунт впервые с октября 2014 года. Еще 25 июня цена составляла 1,57 доллара за фунт. В кофейнях планируют удерживать стоимость напитков как можно дольше, ориентируясь на долгосрочные контракты с поставщиками, однако эксперты не уверены, что это получится у всех.

📰 К 2024 году точность отечественных решений по выявлению сгенерированного и выдаваемого за реальный контента (так называемые дипфейки), а также инфоповодов, распространяемых ботами, должна достичь 70%, пишет РБК . Такой целевой показатель содержится в «дорожной карте» под названием «Новые коммуникационные интернет-технологии», которую, как сообщило Минцифры, утвердила правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. Среди других целевых показателей «дорожной карты» к 2024 году также указан рост российской аудитории видеосервисов до 96 млн пользователей (с 63 млн в 2020 году), аудиторий комплексных коммуникационных платформ — до 108 млн (с 74 млн) и отечественных облачных игровых платформ — до 2,31 млн (с 0,18 млн). При этом указано, что в 2021 году точность выявления дипфейков и распространяемых ботами контента должна составлять 55%.



📰 Правительство утвердило дорожную карту «Новые производственные технологии» до 2024 года, разработанную «Ростехом» и «Росатомом», пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одной из госкорпораций. Цель плана – увеличить показатели независимости российской промышленности от импортного софта, следует из документа. Индекс технологической независимости в области промышленного ПО к 2024 году должен составить 60% по сравнению с 10% в 2020 году, говорится в нем. Это значит, что к 2024 году российская софтверная отрасль должна покрывать 60% потребностей российских предприятий в необходимом для их работы софте, объясняет источник, близкий к одному из разработчиков дорожной карты. Например, количество рабочих мест с установленным российским софтом на заводах и фабриках сейчас составляет около 900 тыс. – к 2024 году их должно быть около 1,35 млн, уточнил он.



Анна КОМАРОВА