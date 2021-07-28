Российский фондовый рынок на открытии торгов демонстрирует уверенный рост индексов к вчерашнему закрытию. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.



По состоянию на 10:10 мск индекс Московской биржи вырос на 0,36% (до 3 746,48 пункта), рост индекса РТС составил 0,39% (до 1 600,79 пункта).

Как отмечает главный аналитик ПСБ Владимир Соловьев, накануне, 27 июля, индекс Мосбиржи из-за негативного внешнего фона не сумел закрепиться выше 3 750 пунктов и завершил торги умеренным снижением, следуя за усилением коррекционных настроений на развитых рынках. «Значимый вклад в просадку индекса внесли «фишки» финансового сектора <...>, а также технологических компаний <...>, следуя за падением своих американских аналогов. Просели и акции нефтегазового сектора <...>, реагируя на внутридневной откат цен на нефть. Значительно лучше рынка вновь выглядели сталелитейщики <...>, сохраняя позитивный импульс после сильной отчетности за второй квартал 2021 года», — отметил Соловьев. По его прогнозу, при поддержке цен на нефть индекс Мосбиржи сегодня продолжит консолидацию около текущих уровней с возможным тестом уровня 3 700 пунктов в случае ухудшения внешнего фона. В центре внимания инвесторов сегодня — финотчетность «Яндекса» и «Новатэка» за II квартал 2021 года.

По оценке аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, на открытии торгов среды складывается умеренно позитивный внешний фон. Цены на нефть немного растут после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках сдержанно пессимистичны.

В частности, она указывает, что торги на фондовых биржах США накануне, после обновления в понедельник очередных рекордов, завершились снижением трех основных индексов на 0,2—1,2% во главе с высокотехнологичными акциями.

По мнению Кожуховой, в начале основной сессии российские фондовые индексы могут попытаться восстановить часть утерянных накануне позиций во главе с нефтегазовыми акциями. Отсутствие явного оптимизма на зарубежных площадках, однако, окажет давление на настроения, а напряженность будет создавать ожидаемое подведение итогов заседания Федеральной резервной системы США. Российский рынок и нефть пока не определились с краткосрочным трендом, а американские площадки продолжают смотреть наверх. Риски для покупателей в середине недели сосредоточены вокруг слишком явных сигналов ФРС о готовности вскоре свернуть стимулирующие меры.



Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов указывает, что для фондового рынка с утра сложился благоприятный внешний фон: на 0,2% растут американские фьючерсы, 0,5% прибавляет нефть, в плюсе большинство промышленных и драгоценных металлов. «Не исключено, что сегодня продолжится подъем акций черных металлургов, — прогнозирует эксперт. — Вчера их поддержал Китай, заявивший о возможности введения экспортных пошлин на сталь для недопущения роста внутренних цен».

В числе прочего он напомнил, что накануне «огорчил СберБанк», который «не удержал отметку 300 рублей». «Только мы порадовались за него и весь рынок, теша себя надеждами, что мощный рост акций банка в понедельник стал следствием возвращения нерезидентов в рублевые акции, как вчера «Сбер» без всякой причины упал на 1,2%», — написал Антонов.



Данил КЛЯХИН

