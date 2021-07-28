Ростуризм продлевает текущее окно продаж путевок в рамках туристического кэшбэка на месяц, до 31 августа.

«Напомню, что текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля. При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кэшбэком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень», — приводятся в сообщении слова главы Ростуризма Зарины Догузовой.

В ведомстве сообщили, что программой стимулирования внутренних туристических поездок с момента запуска в августе 2020 года воспользовались более 2 млн россиян. «Всего за время действия программы с прошлого года ей воспользовалось более 2 млн человек, которые купили туров и проживания на общую сумму около 35,5 млрд рублей. Туристам при этом автоматически вернулось около 6,7 млрд рублей. 16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап программы, и по решению Ростуризма сегодня окно продаж продлено до 31 августа (ранее планировалось, что оно продлится до 31 июля)», — отмечается в сообщении.