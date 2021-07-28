Российские банки за первое полугодие 2021 года выдали 6,9 млн кредитных карт, что на 50% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года, говорится в сообщении ОКБ. Выдачи кредиток в количественном выражении вернулись на уровень 2019 года. Объем кредитования превысил 480 млрд рублей, что на 59% больше, чем в первом полугодии 2020 года.

В среднем банки в 2021 году предоставляли одному заемщику кредитный лимит в размере почти 70 тыс. рублей. В первом полугодии 2020 года – около 65 тыс рублей, в первом полугодии 2019-го – 77 тыс.

Наибольший рост выдач по сравнению с первой половиной 2020 года был в Московской и Иркутской областях, Красноярском крае (по 55%), Пермском крае (57%) и Ставропольском крае (63%). Наименьший – в Санкт-Петербурге, Воронежской и Омской областях (по 39%), Самарской области (38%) и Алтайском крае (34%).

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО