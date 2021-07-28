Банк России планирует в будущем применять искусственный интеллект в надзоре за финансовыми организациями для выявления в их деятельности аномалий и зон концентрации поведенческих рисков. Это следует из подготовленного регулятором проекта основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов .

Согласно документу, одной из своих задач ЦБ видит создание стимулов для поставщиков финансовых услуг к выстраиванию долгосрочных стратегий повышения удовлетворенности и лояльности клиентов.

ЦБ намерен «создавать стимулы для повышения клиентоориентированности поставщиков финансовых услуг, а также оказывать содействие в формировании подходов и распространении лучших практик в этой области», а для этого «продолжит развитие поведенческого регулирования и надзора как основного инструмента настройки поведенческих моделей участников рынка, фокусом которого является процесс взаимодействия поставщиков и потребителей финансовых услуг».

Как уточняется, приоритет будет отдаваться превентивному надзору, направленному на выявление, оценку и предотвращение потенциальных рисков для потребителей в деятельности финансовых организаций.

«В перспективе постепенно планируется внедрить применение искусственного интеллекта в поведенческом надзоре для выявления аномалий и зон концентрации поведенческих рисков в деятельности финансовых организаций», — отмечается в докладе.

Центробанк также планирует развивать консультативный подход в поведенческом надзоре, включающий в том числе информирование участников рынка о лучших практиках решения проблем в поведенческой сфере и построения коммуникации с потребителями финансовых услуг.



«В части совершенствования надзорной составляющей планируется изменить порядок работы с обращениями потребителей и на законодательном уровне установить единообразную обязанность финансовых организаций рассматривать жалобы, чтобы дать им возможность самостоятельно и оперативно урегулировать претензии клиентов под контролем регулятора», — добавляют в ЦБ.

Ася ШАЛИМОВА