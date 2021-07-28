Российские банки в июне 2021 года выдали 84,9 тыс. автокредитов, что на 4,2% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с рекордным апрелем текущего года падение составило 21,3%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июне 2021 года количество выданных автокредитов выросло на 1,6%.

Наибольшее количество автокредитов было выдано в Москве (6,86 тыс. штук), Московской области (5,22 тыс.), Санкт-Петербурге (4,92 тыс.), Краснодарском крае (3,81 тыс.) и Республике Татарстан (3,8 тыс.).

Самую серьезную динамику снижения количества выданных автокредитов продемонстрировали Ленинградская (минус 16,3%) и Омская (минус 15,5%) области, Москва (минус 15,2%), а также Иркутская (минус 15,1%) и Московская (минус 10,3%) области. В ряде регионов был зафиксирован небольшой рост выдачи автокредитов, в том числе в Тюменской области (плюс 4,1%), Республике Башкортостан (плюс 4%), Саратовской области (плюс 3,3%) и Красноярском крае (плюс 3,2%).

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО