Экономика РФ в июне 2021 года превысила «доковидный» уровень IV квартала 2019-го на 0,1%. Как передает ТАСС, об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на XII Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2021».

«Последние статистические данные говорят о том, что в июне российская экономика превысила «доковидный» уровень — уровень четвертого квартала 2019 года, плюс 0,1% отфиксировали к тому пику, который был до пандемии. Более того, темпы восстановления хорошие, рост экономический идет по подавляющему числу сфер», — сказал Решетников.



По его словам, нынешняя экономическая ситуация внушает оптимизм. «Впереди нас ждет экономический рост, и мы улучшили наши оценки экономического роста по итогам года и сейчас будем проводить дальнейший анализ. Текущая ситуация вполне внушает оптимизм», — добавил глава Минэкономразвития.