Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в ближайшее время могут выпустить совместный приказ, увеличивающий минимальный объем продажи бензина на биржевых торгах нефтяными компаниями с 11% до 12% от объема выпуска. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

«Сейчас уже речь идет об увеличении минимального объема продаж бензина на бирже до 12%. Совместный приказ уже на выходе», — пояснил он. Министр отметил, что это решение будет принято независимо от динамики оптовых цен.

Ранее также Минэнерго обсуждало возможность введения топливных соглашений с компаниями по аналогии с 2018 годом, которое позволяло бы зафиксировать уровень цен в опте. Однако, по мнению министра, это «не такая быстрая мера». «[Реализация топливных соглашений] может занять до нескольких недель и даже месяцев, а за это время уже и уборка урожая закончится, и отпуска у людей, и спрос снизится», — уточнил он.

В России около 20% всего топлива продается через биржевые торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Совместный приказ Минэнерго и ФАС регулирует минимально допустимые объемы предложения топлива через биржу. Биржевая цена является индикативной и влияет на стоимость горючего в опте. В этом году порог продаж бензина уже повышался с 10% до 11%.

По оценке Минэнерго, рынок топлива сейчас полностью обеспечен предложением, несмотря на высокий спрос. «Мы боремся с ростом цены в опте, так как маржа у независимых АЗС страдает», — пояснил Шульгинов.