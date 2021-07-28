Совокупный спрос физических лиц на наличную иностранную валюту на внутреннем российском рынке в мае 2021 года сократился по сравнению с апрелем на 9% и составил 3,215 млрд долларов США в долларовом эквиваленте. Такие данные приводятся в опубликованном Центробанком РФ «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в мае 2021 года» .

В отчетном месяце ЦБ зафиксировал сокращение спроса населения на доллары США по сравнению с апрелем 2021 года на 7%, а на евро — на 17%: совокупно эти валюты были приобретены в уполномоченных банках, получены по конверсии и сняты со счетов на суммы 2,411 млрд долларов и 765 млн долларов соответственно. При этом доля долларов в структуре совокупного спроса выросла до 75% относительно 73% месяцем ранее, а европейской валюты — сократилась с 26% до 24%.

По структуре спроса самая большая доля пришлась на снятие физическими лицами иностранной валюты с валютных счетов в уполномоченных банках — 2,093 млрд долларов, что на 10% меньше, чем месяцем ранее. На 7% сократился объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках – до 1,122 млрд долларов. При этом спрос на доллары уменьшился к апрелю на 5%, на евро – на 13%. Всего было совершено 679 тыс. сделок (на 6% меньше, чем в апреле 2021 года), при этом средний размер сделки по покупке практически не изменился и составил 1 635 долларов.

В мае 2021 года сократилось и совокупное предложение населением наличной иностранной валюты — проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета. К данным апреля оно уменьшилось на 26% и составило 2,326 млрд долларов. При этом предложение долларов сократилось на 28%, евро — на 27%, составив 1,647 млрд и 590 млн долларов соответственно. Доля долларов в структуре совокупного предложения сократилась до 71% (в апреле — 73%), европейской валюты — до 25% (в апреле — 26%).

Совокупно физлица продали уполномоченным банкам 813 млн долларов наличной иностранной валюты, что на 27% меньше, чем месяцем ранее. Объемы проданных долларов сократились на 27%, европейской валюты — на 33%. Было совершено 1,009 млн сделок, что меньше апрельского показателя на 14%, а средний размер сделки уменьшился на 16% и составил 794 доллара. На валютные счета в уполномоченных банках населением было зачислено 1,513 млрд долларов наличной иностранной валюты — на 25% меньше, чем в апреле.

Таким образом, чистый спрос населения на наличную иностранную валюту в мае 2021 года по сравнению с апрелем вырос в два раза и составил 913 млн долларов. Чистый спрос на доллары увеличился в 2,6 раза, на евро — на 57%.

В мае 2021 года уполномоченные банки ввезли в РФ наличную иностранную валюту в объеме 1,256 млрд долларов, что на 10% меньше, чем в апреле. При этом ввоз долларов вырос на 12%, а евро — сократился на 71%. Объем вывезенной из страны уполномоченными банками иностранной валюты вырос почти в два раза и составил 812 млн долларов.

Данил КЛЯХИН