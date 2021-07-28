Банк России установил официальные курсы валют на 29 июля.

Курс доллара снизился на 23,83 копейки, составив 73,6088 рубля (73,8471 рубля на 28 июля). Курс евро снизился на 7,46 копейки до 86,9173 рубля (86,9919 рубля на 28 июля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 13:29 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,54 рубля (минус 20 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 86,84 рубля (минус 32 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,39—73,79 рубля за доллар и 86,77—87,18 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА