Число поддельных денежных знаков Банка России, выявленных в российской банковской системе, во II квартале 2021 года сократилось на 11,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Эти данные на официальном сайте Банка России опубликовал департамент наличного денежного обращения ЦБ.

Всего в апреле – июне 2021 года в банковской системе России были выявлены и изъяты из обращения 8 744 поддельные купюры. Среди них 7 095 фальшивых пятитысячных банкнот, 1 033 поддельные банкноты номиналом 1 тыс. рублей, 424 поддельные двухтысячные банкноты. Меньше всего поддельных купюр номиналом 10 рублей – одна банкнота. Также из оборота изъяты 34 фальшивые монеты номиналом 10 рублей и 11 поддельных монет номиналом 5 рублей.

Больше всего фальшивых денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе – 4 296 штук. Самый низкий показатель на Дальнем Востоке – 120 штук.

Также во II квартале 2021 года на территории России было выявлено 1 225 поддельных банкнот иностранных государств. Это почти в пять раз меньше, чем кварталом ранее, когда из оборота изъяли 6 080 поддельных денежных знаков. В апреле – июне были выявлены 1 191 поддельный доллар США, 26 поддельных евро, пять поддельных юаней и три поддельных фунта стерлингов.

Данил КЛЯХИН