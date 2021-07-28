Минфин России на аукционе в среду, 28 июля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26237RMFS с датой погашения 14 марта 2029 года. Размещенный объем выпуска составил 70,538 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса достиг 96,406 млрд рублей.

Цена отсечения составила 98,75% от номинала, средневзвешенная цена — 98,8359% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,03% годовых.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО