Центробанк планирует расширить доступ финансовых организаций к достоверным и актуальным данным о заемщиках, в том числе из квалифицированных бюро кредитных историй и из государственных сервисов, говорится в проекте «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов». Проект вынесен на общественное обсуждение.



Как пояснил на онлайн-пресс-конференции первый зампред Банка России Сергей Швецов, речь идет о предоставлении банкам доступа к информации, необходимой им для формирования заемщикам оптимальных кредитных предложений.

«Мы действительно формируем цифровой профиль гражданина. Этот ресурс включает набор данных о человеке, который позволяет финансовому посреднику при взаимодействии с новым клиентом быстро получить о нем информацию, так как информация, которая используется финансовым посредником, сильно влияет на характеристики предложения продуктов и услуг. Граждане заинтересованы в получении наилучшего предложения и в том, чтобы финансовый посредник получил о них максимальный объем информации для формирования этого предложения. Поэтому эта база данных будет развиваться: какие-то поля участники будут получать как базовую услугу, какие-то — с согласия граждан — как дополнительные. Наша задача, чтобы все участники финансового рынка с согласия заемщика могли быстро и эффективно собрать о нем информацию для выработки ему финансового предложения», — рассказал Сергей Швецов.

Юлия КРИВОШЕЕВА

