Стимулирование экономического роста исключительно при помощи финансовых инструментов без решения структурных проблем может привести к негативным последствиям для граждан, бизнеса и экономики в целом. Об этом Центробанк РФ предупреждает в проекте «Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», вынесенном на общественное обсуждение.

«Использование инструментов финансового рынка для развития бизнеса и решения жизненных задач домашними хозяйствами может быть устойчивым, только если заемные средства подкреплены вложением собственных ресурсов, а формируемая сегодня задолженность может быть покрыта будущими доходами. Для инвестиционно ориентированного экономического роста необходимы не только длинные ресурсы, но и наличие привлекательных для инвесторов направлений вложения этих средств, компаний с прозрачной долгосрочной стратегией и эффективной деятельностью, способной обеспечить достойную отдачу», — говорится в проекте.

Его авторы предупреждают, что стимулирование чрезмерного относительно динамики доходов роста кредитования может иметь лишь краткосрочное позитивное влияние на экономическую динамику, после чего возникают долговые проблемы, которые могут угрожать стабильности реального и финансового сектора, а также стать причиной экономического кризиса и социальной напряженности. «Быстрое увеличение кредитования, не подкрепленное расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению «пузырей» на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан. Поэтому потенциал финансового рынка как одного из факторов развития должен использоваться сбалансированно с учетом скорости и характера развития экономической системы в целом», — говорится в документе.

Данил КЛЯХИН