Рост объема вложений физических лиц в иностранные ценные бумаги является потенциальным источником системных рисков, однако пока Центробанк не видит в этой тенденции серьезных угроз для системной финансовой стабильности, заявил на пресс-конференции в режиме онлайн первый зампред Банка России Сергей Швецов.



«Мы анализируем эту тенденцию как с точки зрения защиты инвесторов, так и с точки зрения финансовой стабильности. Пока мы не видим угроз для финансовой стабильности. Тем не менее мы обращаем внимание индустрии, бирж, которые допускают иностранные ценные бумаги, на необходимость адекватного раскрытия информации для граждан, которые приобретают такие инструменты, как в области налогообложения, так и в области особенностей проведения корпоративных действий по таким ценным бумагам», — заявил Швецов.

Он также отметил, что возможность граждан инвестировать в иностранные ценные бумаги в значительной степени повышает привлекательность рынка капитала для российских граждан, так как позволяет в среднесрочной перспективе зарабатывать на росте не только российской, но и глобальной экономики.

«Появление такой возможности в целом делает и российские акции, и российские облигации более привлекательным инструментом», — добавил Швецов.

Юлия КРИВОШЕЕВА

