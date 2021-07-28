Весной 2020 года доходы многих предпринимателей резко сократились: поступления на счета падали, расходы вынужденно снижались, однако за год бизнесмены значительно нарастили резервы и смогли вернуть расходы к привычному уровню. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка.

Согласно исследованию, в марте 2020 года в среднем предприниматели держали на накопительных счетах 1,3 млн рублей, год спустя эта сумма выросла до 1,5 млн. При этом средние остатки на текущих счетах выросли на 42%. Это позволило бизнесменам не только увеличить личные расходы, но и нарастить резервы, что отразилось на объеме сбережений. В первом полугодии средние остатки на накопительных счетах и вкладах увеличились на 9%, а по сравнению с июнем 2020 года — на 14%. Теперь в среднем ИП держат на накопительных счетах 1,6 млн рублей.

Аналитики отмечают, что расходы растут более быстрыми темпами: они достигли минимума в апреле и мае 2020 года, после чего постепенно восстанавливались. В июне 2021 года в среднем ИП тратили 111 тыс. рублей в месяц, это на 55% больше, чем в июне 2020 года. Так, за первое полугодие 2021 года предприниматели увеличили расходы на 25%, а средний чек покупки увеличился на 3%.

«Уже в июне 2020 года поступления на счета предпринимателей начали восстанавливаться. Но потребовалось время, чтобы ИП вернулись к привычному уровню трат. При этом сберегательное поведение остается трендом: средства на накопительных счетах и вкладах постоянно растут. Такая динамика сохранится в ближайшее время при стабильной кредитной нагрузке. Сейчас работа большинства ИП стабилизировалась в новых условиях, и мы можем рассчитывать на рост оборотов предпринимателей уже к концу 2021 года», — сказал руководитель направления развития цифровых продуктов Райффайзенбанка для малого бизнеса Максим Глазов.

В 2021 году предприниматели значительно больше тратили на автомобили, товары для дома, фастфуд и распродажи. Также на четверть выросли расходы на авиабилеты и такси. В то же время снизились расходы на образование, туризм, общественный транспорт, покупку софта и спорт. Траты в аптеках уменьшились на 2%, а расходы на медицину выросли на 4%. В супермаркетах бизнесмены стали тратить меньше (-1%), зато начали чаще ходить в рестораны: к июню расходы в этой категории увеличились на 18%.

При этом кредитная нагрузка у предпринимателей остается стабильной: средний объем трат по кредитным картам практически не изменился за год и составляет около 85 тыс. рублей в месяц. Средний размер кредита на одного ИП находится в пределах 1—1,1 млн рублей, как и в 2020 году.

Анна КОМАРОВА