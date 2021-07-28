Только два сегмента российского финансового рынка — брокерская деятельность (если смотреть по оборотам игроков) и продажа ОСАГО — отличаются высоким уровнем конкуренции, а сфера банковских услуг является одной из наименее конкурентных. Такая тенденция отмечена в проекте документа «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», который Центробанк РФ вынес на общественное обсуждение.

Согласно индексу CBR-Composite, который рассчитывает ЦБ для определения уровня конкуренции на различных рынках, российский банковский сектор характеризуется достаточно высокой концентрацией, сфера банковских услуг является одной из наименее конкурентных. На первые пять банков в 2020 году приходилось 76% услуг кредитования и 70% операций привлечения средств, а доля крупнейшего банка (в России это СберБанк. — Прим. Банки.ру) составляла почти половину услуг кредитования и около трети услуг привлечения.

Еще более показательная ситуация сложилась на рынке платежных услуг. Здесь доля первых пяти банков-эмитентов (по объему операций) в сегменте карточных переводов составляет порядка 96%, а в сегменте платежей за товары и услуги — 90%. Доля крупнейшего банка в указанных сегментах — 92% и 71% соответственно.

«Относительно низкая конкуренция на рынке платежей и переводов связана с распространением банковских карт через зарплатные проекты. В результате доступ к исторически сложившемуся большому массиву данных клиентов получил один из участников рынка, что позволило ему занять значимые позиции в сфере платежей и переводов», — говорится в докладе.

На уровень конкуренции влияет и высокая доля государства в банковском секторе. «Распространены случаи, когда собственниками или акционерами кредитных организаций являются федеральные и региональные органы власти, что создает предпосылки для возникновения у этих банков дополнительных преимуществ при осуществлении коммерческой деятельности», — указано в документе.

Наиболее конкурентным сегментом финансовой сферы в России, согласно индексу CBR-Composite, сегодня является рынок ОСАГО. Доля первых пяти страховщиков в объеме страховых премий составляет 64%, при этом на каждого из них приходится от 10% до 17% рынка. В то же время сегменты добровольных страховых услуг характеризуются более высоким уровнем монополизации. По объему страховых премий крупнейшая компания имеет более заметный отрыв от других участников. Ее доля составляет 27%, в то время как в целом на пять крупнейших компаний приходится 63% страховых премий.

Вторым высококонкурентным сегментом финансового рынка, в соответствии с индексом CBR-Composite, стала сфера предоставления брокерских услуг, если ориентироваться на обороты игроков. Здесь в 2020 году на долю лидера приходился примерно 21% рынка, а на долю первой пятерки брокерских компаний — порядка 48%. Как указывает ЦБ, в условиях ослабления интереса к банковским вкладам на фоне снижения ставок граждане все чаще делали выбор в пользу инструментов рынка капитала. «Граждане все чаще делали выбор в пользу инструментов рынка капитала, при этом отдавая предпочтение брокерскому обслуживанию по сравнению с доверительным управлением. С начала 2019 года до начала июня 2021 года многократно увеличилось число открытых брокерских счетов (почти в шесть раз до 14,2 млн) и счетов в доверительном управлении (почти в четыре раза до 597 тыс.). За тот же период значительно возросло количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (более чем в шесть раз до 3,8 млн)», — отмечают в Центробанке.

При этом регулятор констатирует, что в сегменте профессиональных услуг на рынке ценных бумаг происходит усиление роли банковских групп в оказании брокерских услуг и услуг доверительного управления. «Хотя по обороту по сделкам доля первых пяти брокеров почти не изменилась и находилась вблизи 50% (с долей крупнейшего брокера в 21%), по количеству клиентов она выросла с 74% до 89% в 2018—2020 годах. При этом на начало 2021 года доли двух крупнейших брокеров по числу клиентов составили 35% и 33% соответственно. Это свидетельствует о продолжающемся наращивании крупными банковскими брокерами базы клиентов (в том числе за счет банковских онлайн-платформ)», — говорится в докладе. Из материалов ЦБ следует, что если рассматривать сферу брокерских услуг с точки зрения концентрации клиентов у компаний, то она относится к низкоконкурентным.



К сегментам с умеренным уровнем конкуренции на российском финансовом рынке относятся деятельность негосударственных пенсионных фондов, а также привлечение средств и кредитование юридических лиц, свидетельствуют материалы регулятора.

Данил КЛЯХИН