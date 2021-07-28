Граждане Австралии, потерявшие доход из-за карантина в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, введенного из-за распространения дельта-варианта коронавируса, смогут получить еженедельное пособие в размере до 750 австралийских долларов (550 долларов США). Об этом в среду сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает ТАСС.

«Пособия будут выплачиваться гражданам, оказавшимся в вынужденном простое из-за карантина, объявленного правительством штата. Соответствующие требованиям работники будут получать 750 австралийских долларов еженедельно при потере 20 или более рабочих часов в неделю или 450 австралийских долларов (330 долларов США) при потере от восьми до 20 рабочих часов», — указал премьер-министр в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Пособия начнут выплачиваться с понедельника, 2 августа, и будут автоматически продлеваться на все время карантина. Те, кто уже получает любые социальные выплаты или пенсии, при потере более чем восьми часов рабочего времени смогут претендовать на 200 австралийских долларов (147 долларов США) в неделю дополнительно.

Глава правительства отметил, что дополнительные средства будут также направлены федеральным правительством властям региона и для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших во время карантина в Новом Южном Уэльсе. «Организации, соответствующие требованиям, в том числе некоммерческие, получат еженедельные субсидии в размере от 1,5 тысячи до 100 тысяч австралийских долларов (от 1,1 тыс. до 73,4 тыс. долларов США)», — указал Моррисон, отметив, что объем финансирования будет зависеть от годового оборота предприятия и компенсировать до 40% фонда оплаты труда. Индивидуальные предприниматели смогут подать заявку на еженедельные субсидии в размере 1 тыс. австралийских долларов (734 доллара США).



Это решение властей последовало за продлением ограничительных мер в крупнейшем городе страны, Сиднее, где с 16 июня фиксируется стабильный прирост числа заразившихся коронавирусом. С 24 июня власти штата Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, объявили жесткий карантин в мегаполисе и окрестных районах, обязав их жителей оставаться дома и существенно ограничив работу всех предприятий, за исключением продовольственных магазинов. 28 июля карантинные меры в Сиднее были продлены еще на четыре недели.