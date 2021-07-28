Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 2 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,7125 рубля. С начала торговой сессии было проведено 37,2 тыс. сделок почти на 2 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,39—73,825 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 87,05 рубля, уменьшившись на 10 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,6 тыс. сделок на 336 млн евро по курсам от 86,7 до 87,18 рубля за евро.

По прогнозу руководителя ИАЦ «Альпари» Александра Разуваева, в четверг американская валюта, скорее всего, проведет торги в диапазоне 73,6—73,8 рубля, а единая европейская — 86,8—87,1 рубля. «Рубль сегодня должен потерять поддержку налогового периода. Однако поддержать российскую валюту как рисковый актив может заседание ФРС, результаты которого, вероятно, немного снизят ожидания скорого ужесточения монетарной политики», — комментирует эксперт.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

