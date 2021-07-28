На удаленной работе в России продолжают трудиться чуть более 5% работников, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.

«На удаленной работе, по данным мониторинга, продолжают оставаться немногим более 5% сотрудников», — сказали в министерстве.

Там также напомнили, что с самого начала пандемии CОVID-19 осуществляли оперативный мониторинг ситуации на рынке труда. Помимо сведений о приеме на работу и увольнении, в нем также учитываются сведения о переведенных на удаленную работу сотрудниках, анализируется ситуация в разрезе отраслей и регионов.