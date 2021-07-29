В России изменят подход к оценке риска компаний по «антиотмывочному» закону и блокировке счетов, пишут «Известия» со ссылкой на новую версию законопроекта о платформе «Знай своего клиента», уточняя, что документ наделяет кредитные организации правом полностью опираться на оценку юрлиц и ИП со стороны ЦБ. Сейчас решение принимает банк.

Согласно новой рабочей версии законопроекта, которая подготовлена ко второму чтению, платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), которая разрабатывается Центробанком, предполагает разделение юридических лиц и ИП на три группы в соответствии с уровнем риска по «антиотмывочному закону». Она призвана повысить качество оценки подозрительных операций, защитить финансовый рынок от использования в противоправных целях и при этом сохранить беспрепятственные условия для добросовестного бизнеса.

Ранее сообщалось, что одна из основных претензий банковского сообщества к платформе ЗСК заключается в распределении ответственности за блокировку операций и счетов, а также за отказ в их открытии. Предполагалось, что регулятор будет направлять в банки информацию о надежности юрлиц и ИП, которой те фактически обязаны следовать. При этом в случае ошибки бизнес будет предъявлять претензии или даже подавать в суд непосредственно на банк. То есть решение об отнесении клиента к высокорисковой зоне будет принимать Банк России, а нести ответственность придется кредитной организации, сообщал ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

В соответствии с новой версией законопроекта, разрабатываемый ЦБ механизм не обязателен для использования кредитными организациями: они могут продолжать применять свои комплаенс-системы, отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Однако он подчеркнул, что если банки применяют платформу ЗСК в качестве источника данных, то они не будут нести ответственность в случаях, когда их оценка не совпала с данными регулятора. Также он подтвердил: если банки опираются на платформу, то они смогут использовать ее в качестве единственного источника данных.

Начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова, в свою очередь, отметила, что Центробанк обладает большей платежной информацией: банк видит только часть цепи операций, а регулятор имеет возможность проследить ее от начала и до конца. Она добавила, что кредитная организация в ряде случаев может доказать чистоту операций клиента посредством проведения глубокого анализа документов и деятельности, в то время как Банк России не обладает документами по сделке / по операции.