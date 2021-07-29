Мобильные операторы опасаются, что новые требования Минцифры по модернизации оборудования Роскомнадзора для исполнения закона о «суверенном Рунете» могут сказаться на качестве услуг и стабильности работы сетей, пишет «Коммерсант» . МТС дали заключение на проект постановления правительства РФ, вносящий поправки в правила установки и модернизации оборудования для исполнения закона о «суверенном Рунете». В документе, разработанном Минцифры, говорится, что операторы должны обеспечить выполнение требований к размещению технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) в части их подключения к сети, организации канала связи и т. д. На компании ляжет и финансовая ответственность за сохранность оборудования.

МТС отмечают, что по новым правилам Минцифры операторы должны увеличить пропускную способность оборудования ТСПУ до уровня сети связи, на которой оно установлено. Для модернизации оборудования и фрагментов сети требуется согласие Роскомнадзора. Если ведомство откажет, ухудшится качество услуг для абонентов. Операторы могут требовать у государства модернизации оборудования для исполнения закона, если окажется, что оно замедляет скорость и снижает качество услуг. Также в новом документе отсутствуют сроки, в которые Роскомнадзор должен установить ТСПУ.

В Минцифры отметили, что проект направлен на оценку в Минэкономики и будет дополнительно прорабатываться, в том числе и по замечаниям МТС.

СМИ: в России протестировали работу Рунета при отключении от глобальной Сети В России с 15 июня по 15 июля прошли учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета, сообщает информагентство РБК со ссылкой на имеющуюся у него копию материалов рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной национальной программы). Подлинность материалов подтвердили несколько участников рабочей группы.

Собеседник в одном из операторов связи отметил, что для установки ТСПУ и так приходится существенно менять конструкцию сетей, увеличивается вероятность аварий, поэтому любая установка или модернизация оборудования должна совершаться только планово и по регламенту. Также вызывает вопросы инициатива Минцифры возложить на операторов увеличение пропускной способности ТСПУ — непонятно, за чей счет будет проводиться это расширение.

По мнению экспертов, Минцифры обязано дополнить новые правила требованием использовать на сетях операторов только оборудование, которое прошло процедуру обязательного подтверждения соответствия. Сейчас необходимые подтверждения соответствия имеют только отдельные элементы ТСПУ, но не весь комплекс оборудования.