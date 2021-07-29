Рубль символически укрепляет позиции к доллару и немного дешевеет к евро в ходе утренних валютных торгов в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 8:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,46 рубля, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на 8:14 стоил около 87,12 рубля (плюс 10 копеек).

Диапазоны по курсам с начала торгов составляют 73,43—73,73 рубля за доллар и 87,01—87,3 рубля за евро.

С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.



Ася ШАЛИМОВА