В России заблокировали 976 сайтов, на которых предлагалось купить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, рассказали «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. К 934 страницам доступ ограничили в июле, в июне было заблокировано 29 страниц, в мае — 7, в апреле — 5, в марте — 1.

Под сайтами или страницами сайтов понимаются как самостоятельные ресурсы в Интернете, так и различного рода страницы в соцсетях, пояснили опрошенные эксперты. В соцсетях это могут быть как конкретные публикации, так и сообщества или же специально созданные для этого пользовательские аккаунты.

Специалисты Роскомнадзора приравнивают онлайн-продажу поддельных сертификатов к распространению заведомо ложной информации в Интернете, за которое с апреля в России действует уголовная ответственность: штраф до 2 млн рублей и до пяти лет лишения свободы, если из-за фейка умер человек. Эксперты не исключают, что продажу поддельных сертификатов о вакцинации можно также квалифицировать как мошенничество.

По словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Дмитрия Липина, действующее законодательство не содержит отдельных требований и оснований для блокировки интернет-ресурсов, торгующих поддельными документами, поэтому к таким сайтам ограничивают доступ по основаниям, которые применяются для фейк-ньюс. Он отметил, что на сегодняшний день это единственное разумное решение, поскольку в ближайшее время оперативно внести изменения в законодательство невозможно, а игнорирование таких сайтов в разгар борьбы с распространением коронавируса может привести к печальным последствиям, уверен эксперт.

Липин добавил, административную или даже уголовную ответственность могут понести не только продавцы, но и купившие поддельные сертификаты граждане. Даже если они никого не заразили, но просто предоставили в том или ином общественном заведении подложный сертификат. Поскольку значение будет иметь даже не сам факт заражения, а то, что была создана угроза здоровью и безопасности других, уточнил он.

Только в Москве на 18 июля возбудили уже 24 уголовных дела по факту сбыта поддельных справок об отсутствии коронавируса и сертификатов вакцинации. Из них 23 — по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», одно — по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщалось на сайте столичного главка МВД. Три уголовных дела направлены в суд.