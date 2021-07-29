📰 Facebook заработал 19,9 млрд долларов за первую половину года и 10,4 млрд долларов во II квартале, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, пишет Forbes со ссылкой на CNBC. Выручка компании выросла на 56%. Это самый быстрый рост с 2016 года, ускорившийся с 48% роста в предыдущем квартале. По данным Refinitiv, прибыль в пересчете на акцию составила 3,61 доллара против 3,03 доллара, как ожидали аналитики. Выручка достигла 29,08 млрд долларов против 27,89 млрд долларов ожиданий. Число ежедневных активных пользователей выросло до 1,91 млрд, что соответствует ожиданиям аналитиков, согласно StreetAccount. При этом в Facebook заявили, что «общие темпы роста выручки в годовом исчислении значительно замедлятся на последовательной основе по мере того, как мы проходим периоды все более сильного роста».

📰 Основным фактором, оказывающим поддержку рублю, остается ужесточение монетарной политики Банка России. Такую точку зрения «Российской газете» озвучила ведущий аналитик отдела информации и анализа мировых рынков ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева. Текущие цены на «черное золото» являются вполне комфортными для рубля, отметила эксперт. Учитывая это, в августе объем таких операций может оставаться повышенным, что будет и дальше оказывать сдерживающее влияние на курс российской валюты. Среди краткосрочных рисков для нацвалюты следует выделить предстоящий сезон дивидендных выплат российскими корпорациями, добавила Зайцева. Так, в августе отечественные компании направят на выплату дивидендов примерно 670 млрд рублей, из которых около 160 млрд рублей приходятся на иностранных акционеров и могут быть конвертированы в валюту. В этой связи в течение последнего летнего месяца вероятны кратковременные просадки курса рубля. С учетом всех этих факторов мы ожидаем, что в августе курс доллар/рубль будет торговаться преимущественно в диапазоне 72—75 рублей за доллар.

📰 Онлайн-продажи скоропортящихся продуктов спустя год после ограничений в связи с пандемией COVID-19 в среднем растут примерно на 120% год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты компании NielsenIQ. Это в четыре раза превышает среднюю динамику в сегменте товаров повседневного спроса. Так, продажи выпечки онлайн с июня 2020 года по май 2021-го росли на 166%, морепродуктов — на 141%, молочных продуктов — на 135%, мяса — на 117%, овощей — на 115%, фруктов и орехов — на 110% год к году. По мнению экспертов, сегмент ultra fresh всегда оставался одним из наиболее проблемных для e-commerce, однако пандемия и связанные с ней ограничения изменили покупательское поведение: многие убедились, что мясо, фрукты и овощи, заказанные через Интернет, не уступают по качеству продуктам на полках. Кроме того, с 2019 года число покупателей, которые видят барьер в отсутствии возможности потрогать продукты, снизилось с 57% до 37%, а доля не уверенных в качестве доставляемых продуктов — с 62% до 48%.



📰 Доля импортной мебели на российском рынке в июле выросла до 47—49% против 42,1% по итогам прошлого года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Там связывают динамику с восстановлением нарушенных за период пандемии логистических цепочек и ростом внутреннего спроса. В АМДПР добавляют, что в основном импортная продукция в Россию поступает из Китая и стран Западной Европы. До начала пандемии она занимала около 50% рынка, но в период прошлогодних ограничений доля сократилась. Однако участники рынка с такой статистикой не согласны: считают, что официальные данные могут не совпадать с реальной картиной. Кроме того, по их мнению, больше импорта может быть в садовой мебели, но в таких категориях, как диваны и кровати, его нет вообще.



📰 Спрос на золото со стороны основных потребителей уверенно восстанавливается, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные World Gold Council (WGC) за II квартал 2021 года. Так, объем предложения золота на мировом рынке во II квартале 2021 года составил почти 1 172 тонны, увеличившись за год на 13%. Этот рост произошел исключительно за счет добычи — она составила 924 тонны, увеличившись на 16% по сравнению со II кварталом 2020 года, на результаты которого повлияла остановка ряда производств из-за пандемии. Наибольший рост спроса отмечался со стороны центральных банков, которые в минувшем квартале приобрели в резервы почти 200 тонн, вдвое больше, чем кварталом ранее, и почти на 60% больше, чем годом ранее. Это максимальный квартальный результат с 2019 года. Крупнейшими покупателями золота стали ЦБ Таиланда (90,2 тонны), Венгрии (62 тонны), Бразилии (53,7 тонны), Индии (29 тонн) и Узбекистана (25,5 тонны). Эксперты отмечают, что это связано со скачком инфляции, так как золото частично страхует инфляционные риски. Кроме того, через покупку золота центральные банки продолжают диверсифицировать свои резервы. Более того, тенденция по увеличению вложений финансовых регуляторов в золото сохранится и во втором полугодии, считают аналитики.

📰 Россияне постепенно возвращаются на зарубежные курорты, следует из данных банков о тратах их клиентов за рубежом в июле 2021 года, пишет РБК . Исходя из географии зарубежных трансакций, большинство ожидаемо выбрало для отдыха открывшуюся Турцию. Так, по данным ВТБ, с 22 июня (с момента возобновления авиасообщения с Турцией) до 20 июля зарубежные расходы клиентов банка увеличились на 36% по сравнению с предыдущим месяцем, до 2,4 млрд рублей. Клиенты «Русского Стандарта» с 22 июня по 25 июля потратили за границей на 71% больше средств, чем в тот же период прошлого года, но на 45% меньше допандемийного 2019 года. Средний чек операций по картам «Русского Стандарта» за рубежом за обозреваемый период составил 12 088 рублей: в 2020 году он был равен 11 616 рублей, в 2019-м — 7 856 рублей. В частности, по данным ВТБ, в Турции расходы кратно увеличились во всех категориях, максимально — на гостиницы, развлечения и рестораны, но текущий оборот в них меньше показателей 2019 года на 21%. Исключение составили траты на аренду автомобилей и мотоциклов, которые выросли на 41% даже по сравнению с допандемийным периодом.

📰 Правительство планирует к концу 2022 года запустить в ряде вузов образовательные программы в области киберспорта, пишет «Коммерсант» со ссылкой на дорожную карту «Новых коммуникационных интернет-технологий», уточняя, что речь идет как о введении курсов для развития дополнительных навыков, так и о подготовке разработчиков игр. Также к декабрю 2022 года предполагается ввести курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента. Инициатором идеи выступил «Ростелеком». В компании уверены, что компьютерные игры развивают интерес студентов к обучению, когнитивные способности и навыки командной работы. Образовательные программы по подготовке разработчиков игр на фоне нарастающего дефицита кадров в этой области будут востребованы, считают участники игрового рынка и вузы, отметив, что сейчас такие системные образовательные программы по разработке игр есть только в петербургском ИТМО.

📰 В первом полугодии 2021 года на ключевых мировых рынках элитного жилья было куплено вдвое больше сверхдорогой (в бюджете сделки более 10 млн долларов) недвижимости, чем за аналогичный период 2020-го, пишет РБК со ссылкой на данные международной консалтинговой компании Knight Frank. Прирост к первому полугодию 2019 года составил 52%. Всего на семи крупнейших мировых рынках элитной недвижимости, к которым в компании относят Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Гонконг, Лондон, Сидней, Сингапур и Дубай, было заключено 785 сделок со сверхдорогим жильем на общую сумму 13,7 млрд рублей. Однако в Москве предложение в бюджете от 10 млн долларов ограничено, а спрос сдерживается волатильностью рубля. По мнению экспертов, оживление спроса на сверхдорогую недвижимость связано, в частности, с вакцинацией от коронавируса, так как распространение программ вакцинации помогло «оживить» покупательскую активность в крупных мировых центрах, снизив опасения клиентов по поводу перемещений и проведения просмотров недвижимости.



Анна КОМАРОВА