Российский фондовый рынок на открытии торгов демонстрирует рост индексов к уровню вчерашнего закрытия. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:10 мск индекс Московской биржи вырос на 0,3% (до 3 793,8 пункта), рост индекса РТС составил 0,96% (1 631,85 пункта).

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, индекс Мосбиржи, который накануне завершил торговую сессию ростом на 1,3% к уровню вторника, прежде всего благодаря заметному усилению спроса на активы развивающихся стран и росту нефтяных котировок, сегодня продолжит движение вверх.

«Все ключевые секторы продемонстрировали повышательную динамику, в лидерах роста оказались акции нефтегазовых компаний. Также отметим признаки оживления в последние дни спроса на акции электроэнергетики, находящихся на неоправданно низких уровнях, и попытки отскока в бумагах производителей драгметаллов, вполне естественного в условиях повышения цен на золото и серебро. Продолжающийся рост товарных рынков, по нашему мнению, позволит индексу Мосбиржи в четверг продолжить движение к отметке 3 800 пунктов. Сегодняшняя финотчетность СберБанка, «Магнита» и Mail.ru, как мы полагаем, также сможет оказать поддержку рынку», — отметил Локтюхов.

Главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов оценивает внешний фон как умеренно позитивный: американские фьючерсы торгуются в районе вчерашнего закрытия, но при этом в «зеленую зону» ушли сырьевые активы, в том числе нефть прибавляет 0,5%, торгуясь выше 74 долларов за баррель. «Таким образом, сегодня у российского рынка акций есть очень хорошие шансы продолжить рост и вернуться по индексу Мосбиржи в восходящий канал. Для этого рублевому индикатору нужно завершить день выше отметки 3 820 пунктов», — считает аналитик.

По его мнению, сегодня локомотивом роста российского рынка должны стать акции сырьевых компаний, в том числе черных металлургов, которые накануне скорректировались. «Стоит обратить внимание на золотодобытчиков. Цена золота сегодня прибавляет 0,6% и ушла выше 1 800 долларов за тройскую унцию. Если рост золота продолжится, то к восходящему тренду могут присоединиться крупные игроки, в том числе фонды. Повышенную осторожность стоит проявлять при торговле акциями «нефтянки». В нефтяных фьючерсах продолжает присутствовать бэквордация, то есть дальние фьючерсы стоят дешевле ближних. Это негативный сигнал. Сейчас сопротивлением росту нефти является район 76,5 доллара за баррель. Вряд ли он будет пройден», — прогнозирует Антонов.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова спрогнозировала восходящее движение российских фондовых индексов в начале основной сессии на «поддержке от оптимизма как на фондовых, так и на сырьевых площадках».

«В частности, после мягкого тона ФРС к повышению вернулись котировки золота, которые стремятся к 1 820 долларам за унцию. День в целом будет богатым на корпоративные отчетности как в России, так и за рубежом, а также на интересные макроэкономические данные из Германии и США. ФРС вновь заверила рынки в перспективе сохранения мягких денежно-кредитных условий, что позволит инвесторам переключиться на другие факторы», — отметила Кожухова.

Данил КЛЯХИН