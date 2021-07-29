Федеральная резервная система США не рассматривает возможность повышения межбанковской учетной ставки в целях борьбы с ростом инфляции в стране. Об этом сообщил на пресс-конференции накануне глава ФРС, выполняющей функции Центробанка, Джером Пауэлл.

«Для нас несвоевременно думать о повышении прямо сейчас процентных ставок», — заявил руководитель ФРС, отвечая на вопрос о возможности применения таких мер в рамках борьбы с инфляцией.

Он подчеркнул, что вверенное ему ведомство «очень внимательно» следит за ситуацией с инфляцией. «Мы готовы использовать свои инструменты, если это будет уместно», — заверил Пауэлл. По его оценке, думать о «повышении процентных ставок» нужно будет только «в перспективе». О какой именно перспективе может идти речь, Пауэлл не уточнил.

При этом глава ФРС отметил, что, на его взгляд, инфляция, скорее всего, снизится в среднесрочной перспективе. «У меня есть некоторая уверенность в том, что в среднесрочной перспективе инфляция снизится. Опять-таки: трудно сказать, когда [именно] это произойдет», — заявил Пауэлл.

​ФРС США сохранила ставку на уровне 0—​0,25% годовых Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0—0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.



Он признал, что инфляция, «как ожидается, будет держаться выше целевой в течение нескольких месяцев». Согласно изложенной Пауэллом информации, практически весь инфляционный рост связан только с «рядом категорий» товаров и услуг, а не «распространен широко по всей экономике». Наблюдается главным образом рост цен на «новые, бывшие в употреблении и арендуемые автомашины, билеты на самолеты, гостиничные номера и пару других» товаров и услуг, пояснил руководитель ФРС. С его точки зрения, такая ситуация объясняется в первую очередь отменой различных санитарно-эпидемиологических ограничений, которые были вызваны пандемией. «Мы смотрим на это и считаем, что речь идет о временном факторе. Так как предложение ответит [на рост такого спроса], и экономика будет адаптироваться. У нас очень гибкая, хорошо адаптирующаяся [к таким изменениям] экономика и рынок труда, это наш актив. Поэтому мы считаем, что с течением времени инфляция снизится», — подчеркнул Пауэлл.

Как заявило 13 июля Министерство труда США, индекс потребительских цен в стране за последние 12 месяцев достиг 5,4%, что стало наивысшим показателем с августа 2008 года.



Пауэлл надеется, что распространение штамма коронавируса «дельта» не окажет на экономику страны большего влияния, чем предыдущие волны пандемии. Он при этом подчеркнул, что делать точные прогнозы пока рано, регулятор намерен внимательно следить за ситуацией.