Средний размер выданных ипотечных кредитов в июне 2021 года составил 3,25 млн рублей, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек ипотечного кредита вырос на 6,3%. С начала года данный показатель увеличился на 16,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в июне 2021 года средний размер ипотечного кредита вырос на 31,3%.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (7,1 млн рублей), Московской области (5,12 млн рублей), Санкт-Петербурге (4,51 млн рублей), а также в Приморском крае (4,05 млн рублей) и Тульской области (3,34 млн рублей).

По сравнению с предыдущим месяцем наивысший рост данного показателя в июне продемонстрировали Омская (плюс 26,9%) и Челябинская (плюс 17,1%) области, Ставропольский край (плюс 14,5%), а также Саратовская (плюс 14,3%) и Нижегородская (плюс 9,6%) области. Средний чек по ипотеке снизился в Удмуртской Республике (минус 1,8%), Краснодарском крае (минус 1,3%), а также Оренбургской (минус 0,7%) и Тульской (минус 0,1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель вырос на 7,4% и 3,7% соответственно.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО