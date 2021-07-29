В России в июне 2021 года произошло снижение полной стоимости кредита (ПСК, процентная ставка плюс иные платежи) в сегменте ипотеки, говорится в сообщении ОКБ. Так, если в мае полная стоимость ипотечного кредита в среднем была на уровне 8,8% годовых, то в июне она составила 8,5% годовых. ПСК по ипотеке вновь оказалась на минимуме за всю историю банковского сектора.

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, в июне заканчивалось действие программы льготной ипотеки по старым условиям, поэтому многие заемщики в спешке постарались заключить ипотечный договор до конца месяца. Это привело к резкому увеличению доли льготных ипотечных кредитов примерно с 19% в мае до 29% в июне, что и привело к снижению уровня средней ставки. Как считает Александрович, уже по итогам июля средняя ПСК вновь начнет расти вслед за повышением ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что ЦБ 26 июля 2021 года увеличил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% годовых.

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО