Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже, говорится в сообщении службы.

«В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров. Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты», — указывается в сообщении.

Отмечается, что мероприятия стали продолжением работы ФАС по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты.

Нефтетрейдеры оспорили наложенный ФАС штраф за сговор на бирже Ранее ФАС наложила на трейдеров административные штрафы за заключение картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году, каждая компания должна заплатить более 509 млн рублей.

Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний сведения об объемах производства и продажи топлива с начала 2021 года для определения факторов, которые влияют на колебания оптовых цен на нефтепродукты. В службе уточнили, что запросы направлены в «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Таиф-НК», «Газпром активы СПГ», «ННК», «ФортеИнвест», «Сокар Энергоресурс».