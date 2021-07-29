Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже, говорится в сообщении службы.
«В целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства ведомство проводит рейды в отношении нефтетрейдеров. Основанием стали результаты мониторинга антимонопольной службой биржевых индикаторов цен на нефтепродукты», — указывается в сообщении.
Отмечается, что мероприятия стали продолжением работы ФАС по анализу факторов, влияющих на изменение цен на нефтепродукты.
Ранее ФАС наложила на трейдеров административные штрафы за заключение картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году, каждая компания должна заплатить более 509 млн рублей.
Ранее ФАС запросила у нефтяных компаний сведения об объемах производства и продажи топлива с начала 2021 года для определения факторов, которые влияют на колебания оптовых цен на нефтепродукты. В службе уточнили, что запросы направлены в «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», «Татнефть», «Таиф-НК», «Газпром активы СПГ», «ННК», «ФортеИнвест», «Сокар Энергоресурс».