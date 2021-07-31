«Сбер» предлагает малому бизнесу при подключении онлайн-кассы «Эвотор» приобрести сопутствующие приложения. В этот набор входят, в частности, пакеты «Под закон», «Выход в онлайн» и «Онлайн-торговля», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Программы включают все необходимое, чтобы торговать маркированными товарами, позволяют быстро запустить интернет-магазин и вести продажи с учетом налогообложения, отслеживать неликвиды, распределять заказы между курьерами и печатать чек в момент расчета с покупателем. При изменении ассортимента новые ценники печатаются буквально в три клика», — говорится в релизе.

Специальная опция «Кафе и фуд-корты» позволяет оперативно начать работу в сфере общепита и автоматизировать все процессы по учету. Как уточняют в банке, использование приложений позволяет осуществлять расчеты с покупателями при строгом соблюдении требований федерального законодательства, определяющего, что в чеке должны указываться название товара и количество отпущенных единиц.

Отдельные приложения «Маркировка», «Комплект приложений УТМ», «Управление ассортиментом», говорится в релизе, предоставляют еще большую гибкость для управления бизнесом. При одновременном подключении к услуге «Эвотор+» или «СмартPOS» установка и настройка приложений бесплатно. «Для загрузки программного обеспечения требуется минимальное время, кроме этого, банк в обязательном порядке оказывает техническое сопровождение», — добавили в финучреждении.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

