Чистая прибыль банка непрофильных активов «Траст» за первое полугодие составила 24,1 млрд рублей против убытка в 15,9 млрд за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводятся в релизе финучреждения.

«Такой финансовый результат банку обеспечила эффективная работа с портфелем проблемных и непрофильных активов», — объясняют в «Трасте», уточняя, что крупнейшими сделками банка в этом году стали продажа акций ВТБ, завода «Экопэт» в Калининграде и прав требования к «Белой птице».

«Такого финансового результата нам удалось достичь благодаря реализации активов по выгодной цене, а также переоценке тех, которые остались в нашем портфеле. При этом для «Траста» ключевым показателем является рекавери, по которому мы опережаем план. По итогам полугодия мы собрали 34 миллиарда рублей, план по итогам года — 87 миллиардов рублей. Всего за три года сборы должны достичь 285 миллиардов рублей, но уже сейчас объем собранных средств превысил размер справедливой стоимости полученных на баланс активов — 233 миллиарда рублей», — комментирует президент — председатель правления «Траста» Александр Соколов.



Также сообщается, что за первое полугодие «Траст» вернул депозиты Центральному банку на сумму 78,5 млрд рублей.

Ася ШАЛИМОВА